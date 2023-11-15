تفاصيل إحباط ترويج 47 كيلو حشيش بحوزة مسجل خطر

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط ترويج كمية من مخدر الحشيش تخطت الـ47 كيلو عثر عليه بحوزة مسجل خطر في القاهرة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، الذي أقر بجريمته في الاتجار بالمواد المخدرة .

تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا)، حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، كشف مصدر أمني إن التحريات الأولية بشأن واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة وملقاة داخل مخزن في منطقةالمطرية شرق القاهرة، وأن صديقتها وراء ارتكاب الواقعة بسب خلاف مالية على "جمعية ".

تفاصيل الواقعة كانت بورد بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الراس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت اليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة