إبراهيم عيسى يعلق على مقولة "الفلسطيني يحب الموت": الوفاة لا يعني التمسك بالأرض

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مقولة "الفلسطيني يحب الموت كما يحب الإسرائيلي الحياة"، قائلًا: "هذا شعار يتم تداولة على أن معناه التمسك بالأرض ويحمل معنى بليغ، من المفترض أننا جميعًا نحب الحياة أكثر من الموت"، مشددًا على أن الموت حق وعلى الجميع.

إبراهيم عيسى: تعميم مشهد تدمير آليات إسرائيلية مأساة.. الصورة جحيمة وكارثة وهزيمة

وأشار خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإسرائيلي يحب الحياة ولذلك أصبح يعيش في دولة بعد أن كانت وعد فقط، مؤكدًا أن هناك سببين وبعدين لما نعيشه الآن هو التيار الإسلام السياسي والتيار القومي.

وتابع: "لا يوجد في القرأن الكريم إلا الأمر بالسعي وأن لا تشغلنا الدنيا عن الأخرة"، مشددًا على أن الفكرة أن تعيش الدنيا وتبني وتنمي به وتبني سدود وتقوم بالزراعة والعلوم والفنون وأن تعيش الدنيا بكل ما به شرط أن تعمل من أجل الأخرة.

الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشاهد تدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هو لصالح قوة وصمود كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وهو شئ طبيعي، لكن تعميم هذه المشهد على أنه كل مشاهد الحرب هو خطا ومأساة حقيقة.

وشدد على أن نقل صورة الآليات العسكرية على أنه نصر هو مأساة عربية مكررة، مشددًا على أن قوات الاحتلال احتلت نصف غزة على الأقل وتتوغل في مدينة غزة وموجودة الآن في مقرات حكومية لحماس في غزة، موضحًا أن الصور والفيديوهات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة تكشف تجول قوات الاحتلال داخل مستشفى الرنتيسي، مؤكدًا أن نقل صور القسام يواجه ويكبد العدو خسائر فادحة هذه صورة ولكن لا يمكن تقديمه على أنه الصورة الوحيدة، لكن الصورة جحيمة وكارثة إنسانية وهزيمة هائلة.