إصابة كامافينجا خلال تدريبات منتخب فرنسا

تعرض لاعب وسط منتخب فرنسا إدواردو كامافينجا ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني للإصابة وذلك قبل مواجهتي جبل طارق واليونان ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 .

وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية أن اللاعب قد تعرض للإصابة خلال المران الجماعي اليوم لمنتخب الديوك بعد تدخل قوي من عثمان ديمبيلي مما أدى إلى مغادرة اللاعب التدريبات .

ومن المقرر أن يخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد طبيعة إصابة اللاعب وموقفه من إمكانية مشاركته في المباراتين القادمة .

موعد مباراتي فرنسا أمام جبل طارق واليونان

وسيخوض منتخب الديوك مواجهتين أمام جبل طارق في 18 من نوفمبر على ملعب أليانز ريفيرا في 9.45 م و الأخرى في 21 من نفس الشهر أيضًا على ملعب أجيا صوفيا اليونانى فى 9.45 م.