عاجل
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار هدن إنسانية وعاجلة بقطاع غزة طالبت بفتح جبهة ضد مصر.. سمير فرج يرد على مجلة الجيش الإسرائيلي (فيديو) مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي (فيديو) أستاذ علوم سياسية: الاحتلال لن يستطع القضاء على حركة حماس
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إصابة كامافينجا خلال تدريبات منتخب فرنسا

إصابة كامافينجا
إصابة كامافينجا

تعرض لاعب وسط منتخب فرنسا إدواردو كامافينجا  ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني للإصابة وذلك قبل مواجهتي جبل طارق واليونان ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 .

txt

ريال مدريد يعلن تمديد عقد كامافينجا

txt

كامافينجا: أريد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة  " ليكيب" الفرنسية أن اللاعب قد تعرض للإصابة خلال المران الجماعي اليوم لمنتخب الديوك بعد تدخل قوي من عثمان ديمبيلي مما أدى إلى مغادرة اللاعب التدريبات .

ومن المقرر أن يخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد طبيعة إصابة اللاعب وموقفه من إمكانية مشاركته في المباراتين القادمة . 

موعد مباراتي فرنسا أمام جبل طارق واليونان

وسيخوض منتخب الديوك مواجهتين أمام جبل طارق في 18 من نوفمبر  على ملعب أليانز ريفيرا في 9.45 م  و الأخرى في 21 من نفس الشهر  أيضًا على ملعب أجيا صوفيا  اليونانى فى 9.45 م.

الجريدة الورقية