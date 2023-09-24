كامافينجا: أريد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد

شدد إدوارد كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، على أنه يرغب في الفوز بجميع البطولات مع الملكي خلال الفترة المقبلة، بعد انضمامه للفريق خلال الموسمين الماضيين.

وأوضح كامافينجا خلال تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية أن لاعبي ريال مدريد لا يمكن تخليهم عن أي لقب بسهولة.

تصريحات كامافينجا

تحدث كامافينجا في تصريحات نقلتها شبكة "تيليفوت" الفرنسية، حيث قال: "في حالة كنت لاعبًا في ريال مدريد فيجب أن تفكر في الفوز بكل شيء، هذه الطريقة هي عقلية الفوز في هذا النادي، لا يمكن التخلي عن أي لقب بسهولة".

بينما تطرق للحديث عن أهدافه خلال الموسم الحالي، فقال: "اسعى للفوز بكل الألقاب، دوري الأبطال مع ريال مدريد، كما أرغب في التتويج بكأس العالم بعد ذلك مع فرنسا، بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا، لا أريد خسارة أي لقب".

وأكمل: "بالنسبة لي فأنا شخص هش إلى حد ما، لكن أصبحت أقل بسبب العمل في صالة الألعاب الرياضية وشكل جسدي تغيّر كثيرًا، وتحولي الذي أصبح ملحوظًا للجميع، أصبحت أقوى في ريال مدريد".

بينما علق على لعبه في مركز الظهير الأيسر، فقال: "لست بحاجة للإجابة مجددًا، لكنني تحت أمر المدرب كارلو أنشيلوتي، لذلك ألعب في المكان الذي يريدني أن ألعب فيه، هذا ما يجعلني ربما مصدر قوة في الفريق".

وأتم كامافينجا تصريحاته: "فقي المنتخب أتحلى بالصبر، هذا حدث في كأس العالم، لم أبدأ في المباريات الأولى، لكنني أصبحت لاعبًا مؤثرًا بعد ذلك".

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