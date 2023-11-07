الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يعلن تمديد عقد كامافينجا

بيريز وكامافينجا
بيريز وكامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد  الإسباني تجديد عقد لاعبه الفرنسي الشاب إدوارد كامافينجا بشكل رسمي بعقد طويل الأمد.

أكد ريال مدريد تمديد عقد لاعبه الفرنسي الشاب كامافينجا حتى صيف عام 2029، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الملكي، ذلك بعد أيام من تجديد عقد فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

مسيرة كامافينجا مع ريال مدريد


وكان كامافينجا انتقل إلى صفوف ريال مدريد في عام 2021 قادما من صفوف نادي ستاد رين الفرنسي بعمر الـ 18 عاما، وحقق مع الملكي 6 بطولات على رأسهم دوري أبطال أوروبا مرة، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني، وبطولة كأس الملك، والسوبر الإسباني.

ولعب النجم الفرنسي الشاب كامافينجا 114 مباراة، ورشح لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021 و 2022، بالإضافة لجائزة "كوبا" التابعة لمجلة فرانس فوتبول في عامي 2022 و2023.
 

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