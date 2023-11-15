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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب جيبوتي: نمتلك خطة إيقاف محمد صلاح (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد عبد الرحمن أوكيه المدير الفني لمنتخب جيبوتي أنه يمتلك خطة لإيقاف النجم المصري الدولي محمد صلاح، وأنه سيعمل على ذلك خلال مواجهة منتخب مصر التي تجمع المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

من المقرر ان يلعب منتخب مصر أمام جيبوتي غدًا الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الخميس، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

تصريحات مدرب جيبوتي عن محمد صلاح ومنتخب مصر 

وقال مدرب جيبوتي في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة مصر: "لا يجب إنكار ان محمد صلاح من أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا، وهناك العديد من النقاط التي نركز عليها قبل مواجهة منتخب مصر".

أضاف مدرب جيبوتي: "محمد صلاح لاعب يخوض مباراة كل 3 أيام ويسجل أهدافا رائعة، لكننا لدينا استراتيجية لإيقاف خطورة صلاح، لكننا لا نعرف التأكيد والإيجابة عن هذا السؤال لأنه لاعب رائع، وسنرى ما سيحدث في اللقاء".

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