فيلم A Haunting In Venice يتخطى 121 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بمليون دولار عن الأسبوع الماضى، ليصل مجمل الإيرادات إلى 121 مليونا و518 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

فيلم A Haunting In Venice

إيرادات فيلم A Haunting In Venice

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 42 مليونا و448 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و79 مليونا و70 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

تفاصيل فيلم A Haunting In Venice

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمى دورنان، إيما لايرد، كيلى ريلى، كايلى ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية فى عرض الفيلم الأمريكى البريطانى A Haunting In Venice، والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أميرالمصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.