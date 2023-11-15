الكشف على 783 حالة بالتل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب الغرابوة، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 نوفمبر 2023، حيث استقبلت القافلة 783 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد ١٧٠ مواطنًا بعيادة الباطنة و٦٠ مواطنًا بالجراحة و٤٢ سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦٢ سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢١٧ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٤٧ حالةً، بينما استقبلت عيادة الأسنان عدد ١١٥ حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية عدد ٧٠ حالة.

جاء ذالك.تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.