بعد راتب جاياردو.. ترتيب أعلى المدربين أجرًا في العالم

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من حسم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ليتولى المهمة الفنية للنمور خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الأطراف.

ترتيب أعلى المدربين أجرًا في العالم

جاء جاياردو خلفًا للمدرب لوبيتيجي الذي لم يوافق على تدريب العميد، لتختار إدارة أنمار الحائلي المدرب الأرجنتيني وتعطي له راتب ضخ سيجعله من بين الأعلى في العالم، وذلك لسرعة توقيع العقود حتى يكون قادر على فهم اللاعبين ووضع خطته قبل كأس العالم للأندية.

من المقرر أن يحصل مارسيلو جاياردو على راتب سنوي يقدر بـ 22 مليون يورو ليكون في المركز الثالث بقائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم، بفارق 400 ألف يورو فقط عن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي يحتل المركز الثاني في القائمة.

يأتي مواطنه دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد في المركز الأول بـ 34 مليون يورو سنويًا، وهو الأعلى أجرًا بين المدربين فى العالم، وفي المركز الثالث حتى الآن يورجن كلوب مدرب ليفربول بـ 17.8 مليون يورو، وذلك قبل التوقيع الرسمي بين الاتحاد وجاياردو.

كان جاياردو ضمن المرشحين لتدريب أندية باريس سان جيرمان وموناكو في فرنسا وفياريال وإشبيلية في إسبانيا، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي.

جدير بالذكر أن جاياردو كان المدير الفني لفريق الهلال والنصر في موسم الرياض، والذي لعب ضد نادي باريس سان جيرمان.