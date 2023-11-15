فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها.. هذا رمز أقوى شعب (فيديو)

تتضامن شعوب العالم الحر مع الفلسطينيين وتطالب بحل عادل لقضيتهم، حيث خرجت عشرات المظاهرات في أوروبا وأمريكا للمطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.

آخر المطالبة بحق الشعب الفلسطيني، حدث من الفنانة النرويجية هيلاري أليسون التي أعلنت عن دعمها للفلسطينيين على المسرح؛ إذ قالت للجمهوري إن الفلسطينيين "يعيشون إبادة جماعية الآن".

وأخرجت أليسون العلم الفلسطيني على خشبة المسرح بين مجموعاتها ووضعته على كتفيها، قائلة: “هذا هو علم البشر الأكثر ضعفًا والأقوى في الوقت الحالي”.

وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وفي قوت سابق، استهدف قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدرسة الماليزية في "مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة والتي تضم آلاف النازحين، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

كما ذكرت "مصادر فلسطينية"، أن 50 شهيدًا وعشرات الجرحى سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مسجد إحياء السنة بغزة.

وفي سياق مُتصل؛ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال 1200 مجزرة.

كما خرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا جراء العدوان المتواصل.