منظمة الصحة العالمية: لابد من وصول الوقود إلى قطاع غزة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، أدهام عيبريسوس، أنه لابد من وصول الوقود إلى قطاع غزة، مشددًا على أنه دون إدخال ووجود الوقود في قطاع غزة لا يمكن وصول المساعدات والإمدادات إلى وجهتها الصحيحة والأماكن التي تحتاجها.

مؤتمر صحفي أدهام عيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية

وتابع: “لو كانت المشافي يخرج منها المقاومة لابد أن يكون هناك حماية للمستشفيات وعدم التعرض للطواقم الصحية”، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عرضته “سكاي نيوز عربية”، اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير “الصحة العالمية”، أنه يوم الأثنين الماضي نفد الوقود من المعدات التي كان يتم استخدامها لإيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الساعات الأولى من اليوم دخل إلى قطاع غزة شاحنة من الوقود لكن إسرائيل أكدت على أنه لابد أن تكون قاصرة للشاحنات التي تعبر قطاع رفح.

وفي وقت سابق، أشادت منظمة الصحة العالمية بالعاملين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، لبذلهم كل ما في وسعهم لرعاية المرضى على الرغم من محاصرتهم من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاول القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وتوقف المستشفى عن العمل بالشكل المعتاد بعدما بدأت إسرائيل هجومها على غزة في السابع من أكتوبر إذ لا يتوفر لديه ما يكفي من الكهرباء والماء والمعدات الأساسية.

وتقول إسرائيل إن المستشفى يقع فوق مقر تحت الأرض لمقاتلي حماس، وتنفي الحركة ذلك.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس في جنيف نعلم أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء، وأن العاملين هناك يعانون للحصول على أي مياه نظيفة لأن خزانات المياه الخاصة بالمستشفى دمرت، لكنهم ما زالوا يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وأضافت ما زلنا في الواقع نعتبر الشفاء مستشفى يعمل بسبب الجهود البطولية التي يبذلها العاملون هناك.

وقالت هاريس إن مستشفى الشفاء يضم الآن 700 مريض وأكثر من 400 من الطواقم الصحية وحوالي 3000 نازح. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن وفاة 20 مريضًا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية على الرغم من أن الوضع قد يكون أسوأ بكثير.