النظام العسكري في النيجر يهنئ مالي على تحرير كيدال

هنأ النظام العسكري في النيجر، يوم الأربعاء، المجلس العسكري المالي على "تحرير كيدال" في اليوم السابق، وهي بلدة استراتيجية كانت تحت سيطرة الانفصاليين الطوارق في الغالب.

وقال العقيد الرائد أبدرامان أمادو، عضو المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، "ظلت هذه البلدة الشهيدة تحت قبضة الإرهابيين ورعاتهم المسؤولين عن زعزعة استقرار مالي والساحل ككل".

وأضاف أمادو، أن انتصار الجيش يمثل نقطة تحول في التزام السلطات المالية "بتحرير البلد بأكمله".

كما رحبت بوركينا فاسو المجاورة بالأنباء ووصفتها بأنها لحظة "محورية" في القتال ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

ويعد القبض على كيدال نجاحا رمزيا كبيرا للقادة العسكريين في مالي، الذين استولوا على السلطة في عام 2020، ولطالما شكلت قضية سيادة رئيسية للمجلس العسكري.

كان الجيش والدولة غائبين تقريبا لسنوات عن المدينة، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي يغلب عليها الطوارق.

قال زعيم الانقلاب المالي ، الرئيس عاصمي غويتا ، يوم X يوم الثلاثاء، "اليوم، استولت قواتنا المسلحة والأمنية على كيدال. مهمتنا لم تكتمل" ،

وقال المجلس العسكري إنه يخطط لاستعادة السيادة الإقليمية للبلاد.

لكن المتمردين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد يزعمون أنهم اتخذوا قرارا استراتيجيا بمغادرة البلدة وتعهدوا بمواصلة القتال.

ولم تنشر السلطات أي صور بعد استعادة كيدال، وهي مركز تاريخي لتمرد الاستقلال ومفترق طرق على الطريق إلى الجزائر.

تصاعد العنف في المنطقة منذ أغسطس، حيث يتنافس الجيش والمتمردون والجهاديون على السيطرة بينما تستعد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، مينوسما، لمغادرة البلاد.



