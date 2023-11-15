جنوب السودان تنشر أول قوات موحدة بعد اتفاق السلام

اشترك المئات من المتمردين السابقين، والقوات الحكومية في القوات الموحدة بجنوب السودان، في حفل طال انتظاره يوم الأربعاء، مما يمثل تقدما لعملية السلام المتعثرة في البلاد.

وتكافح أحدث دولة في العالم لإيجاد موطئ قدم لها منذ حصولها على الاستقلال عن السودان في عام 2011، وتكافح العنف والفقر المتوطن والكوارث الطبيعية.

وكان توحيد القوات الموالية للرئيس سلفا كير ومنافسه نائب الرئيس ريك مشار شرطا رئيسيا لاتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وقتل فيه ما يقرب من 400 ألف شخص.

وتم دمج عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين في جيش البلاد في أغسطس من العام الماضي ولكن لم يتم نشر أي منهم حتى الآن، حيث أدى التأخير إلى تأجيج الإحباط في المجتمع الدولي.

وسيتم نشر الكتيبة الأولى التي تضم حوالي 1,000 جندي في ملكال في ولاية أعالي النيل الشمالية، التي استقبلت أعدادا هائلة من اللاجئين من جنوب السودان الفارين من الصراع في السودان المجاور.

وفي الحفل الذي أقيم على مشارف العاصمة جوبا، حث سانتينو وول، قائد قوات الدفاع في البلاد، الكتيبة على البقاء موحدة، قائلا: "كن جنديا ولا تتورط في السياسة".

وفشلت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة كير ومشار إلى حد كبير في الوفاء بالبنود الرئيسية لاتفاق السلام بما في ذلك صياغة دستور وتشريع انتخابي قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتعهد كير بإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد بحلول ديسمبر 2024، لكن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم حذر في أغسطس من أن السلطات بحاجة إلى خلق بيئة مواتية لضمان "انتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية".

"نحن ذاهبون للانتخابات وعليكم التأكد من أن السلام يسود حتى يمكن إجراء الانتخابات بسلام"، قال وزير الإعلام مايكل ماكوي للجنود يوم الأربعاء.

واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب على الرغم من احتياطيات النفط الكبيرة ، أمضى جنوب السودان ما يقرب من نصف حياته كدولة في حالة حرب ولا يزال يعاني من اندلاع العنف العرقي ذي الدوافع السياسية.