منتخب مصر بالأحمر وجيبوتي بالأخضر في مباراة غداً بتصفيات كأس العالم

إنتهي منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها غدًا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وأسفر الإجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل .

حضر الإجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح اداري الفريق و عبدالله سيد مدير المهمات .

منتخب مصر

منتخب مصر

ويستهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر ولاعبيه، بداية المشوار نحو الحدث الأكبر في التاريخ " مونديال العالم 2026"، حيث ستكون البداية أمام منتخب جيبوتي، في أولى مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات مونديال العالم 2026

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي مساء غدا الخميس الموافق ١٦ نوفمبر 2023، في تمام السادسة باستاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى التى تجمعهما بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.