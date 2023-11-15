مفيد للدايت| طريقة عمل آيس تي بالتوت

آيس تي بالتوت، من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها للضيوف، فيتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده المذهلة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأبرز فوائده.

آيس تي بالتوت

طريقة عمل آيس تي بالتوت

المقادير

- التوت : 450 غم (مجمد)

- عصير الليمون : نصف كوب

- الشاي : مغلف

- سكر : حسب الرغبة

- الماء : 4 اكواب

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي التوت المجمد وعصير الليمون، مع التحريك من وقت إلى آخر لحوالي 5 دقائق.

ارفعي القدر عن النار، واسكبي المزيج في مصفاة فوق وعاء، ثم اعصري التوت بواسطة ملعقة.

في قدر آخر على النار، اغلي الماء، وأضيفي الشاي، ثم اتركيه لينتقع لحوالي 5 دقائق.

ارفعي الشاي عن النار، ثم أضيفي السكر وحركي جيداً حتى يذوب تماماً.

أضيفي عصير التوت والليمون إلى الشاي، وحركي الخليط جيداً.

صبّي آيس تي التوت في إبريق، وضعيه في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه بارداً.

فوائد تناول التوت

مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.

فوائد التوت الأسود للرجيم

يساعد التوت الأسود في علاج السمنة وتقليل الوزن، وذلك عن طريق زيادة حساسية الأنسولين ومساعدة الجسم على حرق الدهون بشكل أفضل، حيث أن للتوت الأسود تأثير على عملية الأيض.

يحتوي كوب التوت الأسود على 0.9 ملغ من المنجنيز، ويساعد المنجنيز على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتفعيل بعض الأنزيمات الهامة لعملية الأيض، والتحكم في مستويات السكر بالدم، كما أنه ضروري لصحة الكبد ووظائفه.