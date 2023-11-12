مصر للطيران تحلق فى معرض WTM «بورصة لندن» العالمى.. واجتماعات مكثفة مع الوكلاء العالميين

ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم وفى نسختها الـ43

«زكريا»: المعرض فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران.. و«مصر للطيران» تهدف لتوسيع وجودها العالمى

«موسى»: نسعى لزيادة حصة مصر للطيران من سوق السياحة العالمية لمكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية فى العالم

اختتمت مصر للطيران مشاركتها فى فعاليات معرض سوق السفر العالمى WTM فى نسخته 43 والذى يقام فى لندن، ويعد معرض WTM ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصة برلين، وتقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمى الخدمات السياحية حول العالم.

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعمرو عدوى رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران فى لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء فى مجال السياحة والسفر والطيران.

مهندس يحيى زكريا

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلى المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران فى لندن.

فرصة جيدة

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظراً لكونه أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال المشاركة فى المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلاً عن توسيع نطاق مشاركتها ووجودها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات، وأضاف زكريا أن هذه المشاركة تأتى تأكيداً على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد العالمى والمحلى.

ارتباط وثيق

ومن جانبه أشار الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عدداً كبيراً من كبرى شركات الطيران حول العالم خاصةً أن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية فى العالم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك هذا العام بجناح متميز، هذا ويشارك بمعرض سوق السفر ما يقرب من 50 ألفا من كبار الشخصيات فى قطاع السياحة. ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلى الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض والتمهيد لعقد صفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.