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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

قصور الثقافة.. مواهب متميزة في فنون التعبير الحركي والموسيقي ببورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى إطار اهتمامها بتفعيل مراكز تنمية المواهب على مستوى الجمهورية، زيارة للمتابعة الميدانية لمركز تنمية المواهب ببورسعيد.

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ماشي لوحدى كأني خيال| «الموت سبوبه للعايشين».. ديوان مسعود شومان بهيئة الكتاب

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جولات لأتوبيس الفن الجميل وأنشطة بالمدارس وفعاليات لذوي الهمم في احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

وشهد فعاليات المركز الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والفنان محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب.

 

 

 

متابعة ودعم المواهب

 وأكد شومان أن الزيارة تأتي للوقوف على متابعة ودعم المواهب في أنحاء الجمهورية وتفعيل مشروع "مواهبنا مستقبلنا" الذي يطمح لاكتشاف المواهب المصرية في مجالات الفنون كافة ورعاية مركز دعم الموهوبين.

بدأت الزيارة بعمل لقاءات مباشرة مع المدربين والمتدربين وحضور بروفة كاملة في عدد من المجالات، وهي: الموسيقي بحضور المدرب محمد نصر والمتدربين والذي بلغ عددهم ثلاثين متدربا تراوحت مواهبهم بين العزف والغناء، واستمرت البروفة قرابة ساعة تنوعت فيها الفقرات  بين غناء الكورال والأصوات الغنائية الفردية وقدم المتدربون عشر فقرات بين الغناء الحديث والقديم والعزف على الآلات الموسيقية وقد اثنى الحضور على براعة تلك المواهب، وفي قاعة التعبير الحركي شاهد الحضور مجموعة من المتدربين بحضور المدرب كريم مصطفى وأربعين من الموهوبين تتراوح أعمارهم بين الثامنة حتى الخامسة عشرة وقاموا بعمل بروفة كاملة، ومن المقترح إقامة فصل تنمية المواهب في آلة السمسمية.

الجريدة الورقية