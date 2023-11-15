التأمين الصحي بقنا يعلن حاجته لعدد من الصيادلة
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لشَغل وظيفة صيدلي لـ 20 صيدليًا، وذلك عن طريق الانتداب من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك كالآتي:
عدد 10 صيادلة بعيادة سيدي عبدالرحيم _ مستشفى التأمين الصحي _ عيادة الوفاء الشاملة وإدارة طلاب قنا.
2 صيدلي بعيادة أبوتشت.
2 صيدلي بعيادة فرشوط.
2 صيدلي بمجمع نجع حمادي.
2 صيدلي بعيادة دشنا.
2 صيدلي بعيادة نقادة.
وعلى الصيادلة الراغبين في الانتداب تقديم طلب لمكتب السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقنا.