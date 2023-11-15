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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التأمين الصحي بقنا يعلن حاجته لعدد من الصيادلة

مستشفى نجع حمادي
مستشفى نجع حمادي العام

 أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لشَغل وظيفة صيدلي لـ 20 صيدليًا، وذلك عن طريق الانتداب من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك كالآتي:   

 عدد 10 صيادلة بعيادة سيدي عبدالرحيم _ مستشفى التأمين الصحي _ عيادة الوفاء الشاملة وإدارة طلاب قنا. 

  2 صيدلي بعيادة أبوتشت.

 2 صيدلي بعيادة فرشوط.

 2 صيدلي بمجمع نجع حمادي.

 2 صيدلي بعيادة دشنا.

 2 صيدلي بعيادة نقادة.

 وعلى الصيادلة الراغبين في الانتداب تقديم طلب لمكتب السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقنا.  

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