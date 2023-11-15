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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

موهبة يوفنتوس يدخل دائرة إهتمامات توتنهام

إيلينج جونيور
إيلينج جونيور

بدأ نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تحديد أولوياته من الاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه.

 

 

 

 حي ثيبحث فريق توتنهام لدخول موسم انتقالات الشتاء المقبل بقوة، حيث يضع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو عينه مبدئياً على لاعب يوفنتوس، الشاب الإنجليزي الدولي تحت 21 عاماً، صامويل إيلينج جونيور.

 

ويعتبر إيلينج جونيور الذي نجح يوفنتوس في ضمه من تشيلسي أحد المواهب الواعدة، ويلعب في الغالب على الجناح، ولكن يمكنه أيضاً اللعب في وسط الملعب وفي خط الوسط.

وبدأ بالفعل فريق يوفنتوس في الإعتماد علي إيلينج جونيور بالفريق الأول ليوفنتوس خلال الموسمين الماضيين، حيث شارك في 4 مباريات في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم، وصنع هدفاً واحداً.

 

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