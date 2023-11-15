قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المدرسة الماليزية في غزة

استهدف قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدرسة الماليزية في "مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة والتي تضم آلاف النازحين، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

كما ذكرت "مصادر فلسطينية"، أن 50 شهيدًا وعشرات الجرحى سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مسجد إحياء السنة بغزة.

وفي سياق مُتصل؛ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال 1200 مجزرة.

كما خرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا جراء العدوان المتواصل.

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة:

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، المجتمع الدولي لوضع خطة تضمن "كبح جماح المذبحة في غزة والتحرك قبل فوات الأوان"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان عن مارتن غريفيث: "مع وصول المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدّج، ويحرم السكان بالكامل من سبل البقاء الأساسية.. لا يمكن أن يسمح باستمرار ذلك.. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال".

وأضاف: "بالنيابة عن المجتمع الإنساني الذي أمثله، فإنني أحث الأطراف، وجميع من لهم تأثير عليهم، والمجتمع الدولي الأوسع على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ الخطة التالية:

- تسهيل جهود وكالات الإغاثة لضمان التدفق المستمر والآمن لقوافل المساعدات.

- فتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.

- السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاعين العام والخاص بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية.

- تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات إلى كافة أنحاء غزة دون عائق أو تدخل.

- السماح بتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى في جميع أنحاء غزة والتأكد من بقائها آمنة طوال فترة القتال.

- تحسين آلية الإخطار الإنساني التي من شأنها أن تساعد في تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية الأعمال العدائية وتساعد في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

- السماح بإنشاء مراكز توزيع الإغاثة للمدنيين، حسب الاحتياجات.

- السماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا والعودة الطوعية إلى مساكنهم.

- تمويل الاستجابة الإنسانية والتي تصل قيمتها الآن إلى 1.2 مليار دولار.

- تنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح باستئناف الخدمات الأساسية واستئناف التجارة الأساسية.

وشدد غريفيث على أن وقف إطلاق النار أمر حيوي أيضًا لتسهيل إيصال المساعدات، والسماح بالإفراج عن الرهائن، وتوفير الراحة للمدنيين.

وجاء في ختام البيان: "هذه هي الإجراءات المطلوبة لكبح جماح المذبحة. الخطة شاملة، ونحن عازمون على المضي قدمًا في كل خطوة، ولكننا بحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق. ويجب على العالم أن يتحرك قبل فوات الأوان".

فلسطين تُناشد بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مستشفى الشفاء:

ناشدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مستشفى الشفاء، بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي له، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.