أمريكا تدين الهجمات الجوية على مستشفيات غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى هجمات جوية على المستشفيات في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تطلع واشنطن على عملياتها.

المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو:

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "لا نريد أن نرى المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو، لا نريد أن نرى المدنيين والعاملين الطبيين محاصرين في تبادل إطلاق النار، نعتقد أن المستشفيات بحاجة إلى الحماية".

ومنذ قليل، قال كيربي، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك”.

وتابع قائلًا: "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفى الشفاء”.