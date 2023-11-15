عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المدرسة الماليزية في غزة عزة مصطفى: نتنياهو إرهابي وعلى العالم الاعتراف بذلك (فيديو) الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تدين الهجمات الجوية على مستشفيات غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

 قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى هجمات جوية على المستشفيات في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تطلع واشنطن على عملياتها.

 المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو:

 وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "لا نريد أن نرى المستشفيات تتعرض للهجوم من الجو، لا نريد أن نرى المدنيين والعاملين الطبيين محاصرين في تبادل إطلاق النار، نعتقد أن المستشفيات بحاجة إلى الحماية".

txt

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة

 ومنذ قليل، قال كيربي، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

 وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك”.

 وتابع قائلًا: "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفى الشفاء”.

txt

حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الاتفاق حول الهُدنة في غزة

مواد متعلقة

أحداث غزة تؤجل حفل هاني شاكر في بيروت

منظمة الصحة العالمية: لا بد من وصول الوقود إلى قطاع غزة

النائب عمرو هندى: مصر تدعم قضية فلسطين وتكشف للعالم حرب الإبادة على غزة

باحث: الجميع توافق على الرؤية المصرية بخصوص الحرب في غزة
الجريدة الورقية