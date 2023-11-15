ثقافة البحيرة تحتفل باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة
نظم فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد مصطفى البسيونى وكيل الوزارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وجاء ذلك بحضور الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،والمهندسة زكية رشاد - مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ،و الدكتورمصطفى حمزة - عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور.
وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، بالإضافة الى عرض لمسرحية جمع مؤنث سالم إخراج عمرو جلال و عرض باليه بعنوان مواجهة العنف، وذلك وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، والمهتمين بالحياة الثقافية بمختلف مدن وقري محافظة البحيرة.