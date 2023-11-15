يرى الجميع أطباق السلطات الشهية في المطاعم وعلى الشاشات، ويظنون أن من الصعب تحضيرها في المنزل، معتقدين أنها تتطلب مكونات غريبة وباهظة الثمن، إلا أن الأمر عكس ذلك، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل سلطة مكرونة بالمشروم والبروكلي.

سلطة مكرونة بالمشروم والبروكلي

طريقة تحضير سلطة مكرونة بالمشروم والبروكلي

المقادير

- صلصة :

عصير ليمون : 3 ملاعق كبيرة

ريحان : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

- مشروم : 100 جراماً

- مكرونة : 100 جراماً

- بروكولي : 150 جراماً

- جبن الشيدر : 100 جراماً

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة، والبروكلي، والمشروم بشكل منفصل، ثم قومي بوضعهم في وعاء واحد بعد التصفية من ماء السلق.

أضيفي جبن الشيدر المقطع إلى مكعبات، والطماطم، والزيتون، على المكرونة والخضار.

لتحضير الصلصة:

اخلطي الليمون مع زيت الزيتون، والريحان، والملح جيداً، ثم أضيفي الصوص على السلطة وقدميها.

فوائد تناول المشروم

تقوية العظام

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملجم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د.

حيث كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تمدنا بما يقارب 18 وحدة دولية من فيتامين د، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

مصدر جيد لفيتامين د

من بين المصادر غير الحيوانية القليلة لفيتامين (د)، يحتوي المشروم على تركيز أعلى من فيتامين (د) عندما ينمو ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، سواء من أشعة الشمس أو مصباح الأشعة فوق البنفسجية في الواقع ، يمكنك القيام بذلك في المنزل عن طريق ترك الفطر في الشمس لمدة 15 إلى 120 دقيقة؛ تشير الدراسات إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن ينتج مستويات فيتامين د 2 تصل إلى 10 ميكروجرام لكل 100 جرام من الوزن الطازج.

فقدان الوزن

أثبتت دراسات طويلة وقصيرة المدى، أن تناول المشروم في ظل اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.

فوائد المشروم للرضع

يمكن تقديم المشروم للرضع بداية من تناولهم الطعام الصلب، لكن الأفضل الانتظار حتى يصل عمر الرضيع إلى 10 شهور، تجنبًا للتحسس، وفي السطور القادمة فوائد شوربة المشروم للرضع والمشروم كذلك:

تقوية المناعة

لا يقوي المشروم مناعة الرضع ضد السرطان والأمراض المناعية فقط، بل تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحفز بعض خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن ابتلاع البكتيريا والفيروسات والأجسام الغريبة.

نمو العظام وقوتها: إذ إن المشروم من مصادر فيتامين (د) الطبيعية، كما أنه غني بالفوسفور، وكلها عناصر مهمة لصحة العظام.