عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المدرسة الماليزية في غزة عزة مصطفى: نتنياهو إرهابي وعلى العالم الاعتراف بذلك (فيديو) الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة إسرائيل تشن هجومًا حادًا على أردوغان بعد تصريحاته الأخيرة
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم شارلروا البلجيكي يقترب من الأهلي ويحسم موقف الأجانب

عدي الدباغ مهاجم
عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي

يمتلك الجهاز الفني بالنادي الأهلي عددًا من الأسماء الجديدة لدعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ولتعويض موديست وصلاح محسن حيث ظهر الثنائي بمستوى متواضع في الفترة الأخيره.

مهاجم شارلروا البلجيكي يقترب من الأهلي 

ومن بين الأسماء المعروضة على الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر هو اللاعب عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي الفلسطيني الجنسية، والذي يتوقع أن يحل ازمة الهجوم في الفريق بسبب مستواه الجيد.

يمتلك الأهلي في قائمة الأجانب كل من التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم، والفرنسي أنتوني موديست القريب من الرحيل، فضلًا عن وجود أحمد القندوسي معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا ودخل مكانه موديست.

في حال نجاح النادي الأهلي في حسم صفقة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، فلن يأخذ مقعدًا في قائمة اللاعبين الأجانب بسبب معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، ولن يكون هناك أي عائق حول هذا الأمر.

أرقام عدي الدباغ مهاجم الأهلي المحتمل

ويبلغ عدي الدباغ لاعب نادي شارلروا من العمر 24 عاما، ولعب مع فريقه البلجيكي في 180 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 90 هدفًا، وفي الموسم الحالي لعب النجم الفلسطيني في 4 مواجهات سجل خلالها 3 أهداف.

مواد متعلقة

مدرب النصر يتفوق على جواديولا ومارسيل كولر في الصورة

حقيقة مشاركة نادي النصر السعودي في دوري أبطال اوروبا

أزمة وعقم تهديفي يضرب المنتخب السعودي في 31 مباراة "أرقام"
الجريدة الورقية