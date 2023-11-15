تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب و برنامج الأغذية العالمي WFP

شهد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إعلان التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، جاء ذلك خلال فعاليات مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران DUBAI AIRSHOW 2023، وبحضور الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب ودكتور فرانكلين فريمبونف مدير خدمات الطيران لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحده و السيد/ سمير سجيت مدير المكتب الإقليمى لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وأسيا.

وأكد المهندس يحيى زكريا أن هذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة يتوافق مع حرص شركة مصر للطيران على الاهتمام بالدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية وذلك لدعم أنشطة الاستجابة لكوارث الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، كما يتوافق مع الخدمات الجوية من حيث عمليات الشحن والركاب، ومع مبادرات البرنامج وجهوده لتحسين سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم،وخاصة في العمليات الإنسانية، بما في ذلك كل فعاليات سلامة الطيران التي ينظمها البرنامج (التدريب، الحملات المتخصصة، المؤتمرات والمشاريع الخاصة) التي تعقد في جميع أنحاء العالم.

وفى ذات السياق أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية ترحب بهذا التعاون مضيفًا أن الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها بالشكل الأمثل بما يتفق مع دائرة الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وذلك لخدمة قطاع الطيران المدني، وتعد هذه الخطوة جزء من رؤية الناقل الوطني مصر للطيران وأهدافها في الحد من حالات الكوارث والحفاظ على الأرواح.