تعليم نجع حمادي تناقش المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقد عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، اجتماعًا موسعًا، مع مديري المدارس الابتدائية، في حضور عبدالرحمن نجيب، مدير التعليم الابتدائي، ومنتصر محمود عبدالرحيم، المسؤول بتنسيق التعليم الابتدائي، وعنتر حسن عبداللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبدالناصر أبو الدهب، مسؤول أمن الإدارة، لبحث عدد من الملفات المهمة بمدارس التعليم الابتدائي بالإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير عام الإدارة، ضرورة اتباع وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة، والإبلاغ عن المباني العشوائية، والحفاظ على نظافة المباني المدرسية، وتجديد الأعلام ( مصر - محافظة قنا ) ويافطات المدارس.

وشدد وزيري، على تطبيق الكتاب الدوري المنظم لعملية تحويل الطلاب بين مدارس الإدارة، كما شدد علي ضرورة اختيار عمال الخدمات التابعين لشركة " إيتوس" وفق الأسس الموضوعية، مؤكدًا على متابعته شخصيًا لهذا الملف تحقيقًا للعدالة في عملية الاختيار.

وأكد مدير عام الإدارة، على عدم تواجد المعلمين بديوان الإدارة لأي سبب باستثناء استدعاء المدير العام، أو الشؤون القانونية، حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.

ونبه وزيري، على ضرورة توزيع التغذية المدرسية في مواعيدها المحددة، ومنع بيع الشيبسي والكاراتيه وغيرها من المأكولات داخل المدارس منعًا للمساءلة القانونية، مع منع تواجد الباعة الجائلين من التواجد أمام أبواب المدارس أو في محيطها.

وأشار إلى ضرورة إعداد السجلات المدرسية، وترقيمها وختمها، وخاصة سجلات متابعة الموجهين، مع التشديد علي تفعيل لائحة الانضباط، وتوزيع حصص الاحتياط، مع تفعيل النموذج الجديد للإجازات الاعتيادية والعارضة، والتوقيع على المكاتبات بالاسم ثلاثيًا، وفورما ووضع تاريخ اليوم.

وشدد وزيري، على حتمية الانتهاء من الإحصاء الاستقراري بالمدارس، مؤكدًا على أن مجلس الأمناء وسيلة معاونة للمدارس فقط، ومديري المدارس هم المنوط به إدارة زمام الأمور بمدارسهم.

كما شدد أيضًا على تفعيل الإشراف اليومي، والأنشطة الصفية، واللاصفية، والتربية الزراعية، وتحقيق المستهدف من مدارس الجودة والاعتماد التربوي، محذرًا من تخطي السلطات والتسلسل الوظيفي، مع التأكيد على احتواء أولياء الأمور ومعاملتهم معاملة حسنة.

ووجه مدير عام الإدارة، إلى ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري ( الانتخابات الرئاسية) المقبلة، والتي من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى الكم الهائل من المؤامرات التي تحاك ضد مصرنا الحبيبة، مؤكدًا على بسالة وشجاعة الجيش المصري العظيم في حفظ أمن الدولة المصرية وشعبها العظيم.