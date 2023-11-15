أستاذ علاقات دولية: "إسرائيل بررت لنفسها ارتكاب الجرائم تحت ستار (الدفاع عن النفس)"

قال رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية: “إن مصر تواصل جهودها على مسارين، الأول تقويض القوة العسكرية بالقوة الناعمة، وفضح الممارسات الإسرائيلية”.

أكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أصرت أن تدعو سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام معبر رفح لكشف جرائم الإبادة الجماعية.

أشار إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي عملت على إدخال المساعدات رغم رفض الجانب الإسرائيلي، ومصر تمارس أشرف معاركها الدبلوماسية تجاه الطرف الآخر نيابة عن الشعب الفلسطينى.

أوضح أن إسرائيل حتى الآن وبعد مضى 40 يومًا لم تحقق إسرائيل أهدافها من الحرب رغم أن هناك عدد قتلى ومصابين من الجانب الفلسطيني، والأوضاع في الداخل الإسرائيلي تدهورت نتيجة لاستمرار العدوان على قطاع غزة، مما أدى إلى هجرة الكثير من المستوطنين من الداخل الإسرائيلي.

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم (الخميس): “إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9 آلاف و61، منهم 3 آلاف و760 طفلًا و2326 امرأة”.

أضاف المتحدث أشرف القدرة أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا منذ بدء إسرائيل هجماتها على غزة، عقب هجوم فصائل فلسطينية على بلدات محاذية للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

أشار القدرة إلى أن الوزارة تلقت 2060 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1150 طفلًا.