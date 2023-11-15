إهداء 127 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لأهالي غزة

أعلنت مؤسسة "مصر الخير"، اليوم، عن استمرار تقديم دعمها ومساعداتها في إطار قافلتها السابعة والتي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية لغزة، و عدد من المستلزمات الطبية الطارئة التي يحتاجها القطاع.



وقالت الدكتور عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت عدد 127 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تحتوي على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما يحتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

وأوضحت الدكتور عفاف الجوهري، أن القوافل شملت 30477 علبة دواء ( طوارئ / مزمن/ زراعة كلى)، و 5355 جرعة تخدير، و 3465 جرعة علاج كيماوي، و63473 قطعة مستلزمات وأدوات جراحية، و2469 علبة لبن أطفال، و11289 باكت حفاضات/ كبار، و5 مولد أكسجين.

وأكدت استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزه مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد دائم ومستمر لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.





يذكر أن مؤسسة "مصر الخير"، في قوافلها الإغاثية الطبية التي تم إرسالها لقطاع غزة بضرورة توافر المستلزمات الجراحية الأساسية وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأوكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية كما تضمنت القوافل أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال.