تعليم قنا تناقش تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى وقيم المواطنة

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء، تنفيذ خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تنفيذ الحقيبة التدريبية ( تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى ) باستهداف مديري المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والمعلمين والأخصائيين الأجتماعيين بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أن الهدف من التدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والأتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى ولإعداد جيل قادر على إستخدام التكنولوجيا بمسؤلية ووعى ومواطنين مُدركين مسئولياتهم تجاه وطنهم.

وأضاف أن فعاليات التدريب قد تبدأ الأحد المقبل 19 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على ان تكون فاعليات اليوم الأول بعنوان الوعى والمواطنة واليوم الثانى التربية الأيجابية واليوم الثالث وضع خطة العمل وذلك من قبل المدربون المعتمدون من الأكاديمية المهنية للمعلمين مشيراً انه يمكن الأستعانة بالأكفاء والمتميزين فى التدريب من الموجهين والمعلمين والأخصائيين.

وشدد وكيل الوزارة، على حصر أعداد المتدربين وتحديد اماكن القاعات وتجهيزها لأستقبال المستهدفين من التدريب وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك فى حضور محمد فراج مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا وحنان عبدالفتاح مدير ادارة التدريب بالمديرية وأسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية ومديري ادارات التدريب بالادارات التعليمي.