وكيل "تربية العريش" يفتتح اللقاء الثقافي الثالث بوزارة الأوقاف



أقيم اليوم اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف شمال سيناء وذلك بمسجد النصر بالعريش، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتور زكريا محمد هيبة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب جامعة العريش، والنائب/ رحمي بكير عضو مجلس النواب، والأستاذ/ أشرف المشرحاني رئيس فرع الثقافة بشمال سيناء، والأستاذة/ إحسان داود الغالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية.



وفي كلمته أكد الدكتور زكريا محمد هيبة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش أن الداعية مصدر إسعاد للمجتمع من خلال حكمته وفطنته ومواعظه، وهو بذلك يكون من أسعد الناس وأكثرهم حظا، مبينًا أن الدعوة تتطلب فتح باب الأمل والثقة في الله (عز وجل) وحسن الظن به سبحانه، حيث يقول المولى (عز وجل) في الحديث القدسي: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني"، وهو الذي يتطلب من الداعية بث روح التفاؤل والرضا والأمل في رزقه وعطائه ورضاه، كما بين أن من واجبات الداعية أن يبين أهمية الوسطية والاعتدال وخطورة التشدد، ففي الحديث أنَّ رهطًا من الصحابَةِ ذهبوا إلى بيوتِ النَّبِيِّ يسألونَ أزواجَهُ عن عبادتِهِ فلمَّا أُخبِرُوا بها كأنَّهُم تقالُّوها أي : اعتبروها قليلةً ثُمَّ قالوا : أينَ نحنُ مِن رسولِ اللَّهِ و قد غَفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ من ذنبِهِ و ما تأخَّرَ ؟ فقال أحدُهُم: أما أنا فأصومُ الدَّهرَ فلا أفطرُ وقال الثَّاني: و أنا أقومُ اللَّيلِ فلا أنامُ و قال الثَّالثُ : و أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ بيَّنَ لهم خطأَهم و عِوَجَ طريقِهِم و قال لهم : "إنَّما أنا أعلمُكُم باللَّهِ و أخشاكم له و لكنِّي أقومُ و أنامُ وأصومُ و أفطِرُ و أتزوَّجُ النِّساءَ فمَن رغِبَ عن سُنَّتي فليسَ منِّي".



وفي كلمتها أشادت إحسان داود الغالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء بالمشاركة المجتمعية لإمام المسجد وأثر ذلك على المجتمع في الأخذ بيده إلى الفكر القويم والأخلاق الفاضلة، مؤكدة أهمية أن يلم الداعية بالقضايا الاجتماعية الحياتية التي يعيشها أبناء مجتمعه وأن يقوم بعلاجها حتى يكون قادرًا على إيصال دعوته على أتم وجه وأحسنه.

وفي بداية كلمته أكد أشرف المشرحاني رئيس فرع الثقافة بشمال سيناء أنه من الضروري أن يوجه الدعاة الناس إلى ثقافة الحقوق والواجبات، وأن نهضة المجتمع دور متكامل بين الدعاة وجميع فئات المجتمع، حيث إن الآباء لهم الدور الأكبر في توعية أبنائهم وحسن تربيتهم على المبادئ والقيم، حتى يكونوا على قدر المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، وفي نهاية اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بمسجد النصر بالعريش.

