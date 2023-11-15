عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "كاملة" من مسلسل حدث بالفعل..الليلة

تُعرض الحلقة الثالثة والأخيرة من حكاية “كاملة” من مسلسل “حدث بالفعل”، الليلة، وذلك خلال إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

قصة “ كاملة” من بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج، ولقد تصدرت فور عرضها المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة.

قدم مسلسل “حدث بالفعل” عددا من الحكايات النفسية المستندة إلى قصص حقيقية، ومنها "تحت الحزام للفنان غادة عبد الرازق، قرض شخصي للفنان كريم فهمي، ولو بعد حين للفنانة شيرين رضا والفنانة دينا الشربيني.

تأتي أحداث قصة “قرض شخصي” بتعرض كريم فهمي لحادث سير تنقلب حياته بعده رأسًا على عقب ويدخل الغموض والخوف إلى حياته بعد الاتسقرار والأمان، وخاصةً بعد ضياع أسرته الكاملة منه، ويسعى طوال الحلقات للبحث عنهم وإيجادهم والعودة إلى حياته السابقة.