وكيل حقوق الزقازيق: التصويت فى الانتخابات الرئاسية يعني الحفاظ على وجود الدولة المصرية

فى ندوة بمجمع إعلام الزقازيق

أكد الدكتور مدحت غنايم وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ القانون العام، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو فى المقام الأول للحفاظ على وجود الدولة المصرية من أية مؤامرات خارجية أو داخلية .



جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمقر المجمع الاعلامى بالشرقية .

وقال غنايم، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أتاح لجميع الناخبين الحق في اختيار من يرونه مناسبًا، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات يعنى استقرار الدولة المصرية وحمايتها من أية تهديدات .



وأكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى وضع شعارا للحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت عنوان «صوتك مستقبلك» انزل وشارك، مضيفا أن جميع مراكز الإعلام والنيل فى مختلف محافظات الجمهورية مستمرة في عقد اللقاءات والندوات التثقيفية لحث جمهور الناخبين على الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع .



واضاف المهندس احمد شيخة رئيس قطاع اتصالات شرق الدلتا، أن الأوضاع السياسية الحالية المحيطة بالدولة المصرية تتطلب من الجميع الوقوف يدا واحدة.



واضافت المهندسة مها عبدالستار مدير عام منطقة اتصالات الشرقية، أن الوطن في أمس الحاجة هذه الأيام إلى تضافر جهود جميع أبناءه من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عرس ديمقراطي كبير.