تفاصيل مأساة نهاية ربة منزل في المطرية بسب فلوس الجمعية

كشف مصدر أمني إن التحريات الأولية بشأن واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة وملقاة داخل مخزن في منطقة المطرية شرف القاهرة، وأن صديقتها وراء ارتكاب الواقعة بسب خلاف مالية على "جمعية ".

تفاصيل الواقعة بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة.