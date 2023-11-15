النني: نسعي لتوصيل رسالة إننا سنقاتل للوصول إلي المونديال

تحدث محمد النني لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال، عن أهمية اللقاء المرتقب مع منتخب جيبوتي غدًا الخيمس، والذي يقام ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم.

وشدد النني أن الحضور الجماهيري في المباريات هامة جدًا، مشيرًا أن الفريق يلعب على الفوز من أول مباراة.

قال النني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي: "مباراة الغد هي مباراة هامة، لأنها بداية المشوار والتي ستعطينا دفعة قوية لما هو قادم".

وأضاف: "نريد إخبار الخصوم أيضًا أننا سنقوم بما في وسعنا للوصول إلى كأس العالم لتحقيق حلم المصريين".

واختتم: "عندما نذهب إلى الجزائر أو أي دولة أفريقية نجد الملعب ممتلئًا بالجمهور، وليس من الجيد أن نلعب مبارياتنا في مصر بدون وجود عدد كبير من الجمهور، ونحن نحصل على القوة من الجمهور ونتمنى امتلاء الملعب".

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره جيبوتي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، على أرضية استاد القاهرة، غدًا الخميس.