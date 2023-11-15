تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الأقصر والمنوفية، من تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الداخلية تداهم تجار المخدرات والأسلحة النارية بالأقصر والمنوفية

إذ تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الشابو وفرد محلي وطلقة لذات العيار.

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة "مركز شرطة تلا" التابعة مديرية أمن المنوفية، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش، الهيروين وفرد محلي وطلقة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة بمطروح

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2،7 مليون جنيه.

وفي وقت مسبق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5000 قرص عقار مخدر ومبالغ مالية “من متحصلات نشاطهم الإجرامي”.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،775،000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.