نائب محافظ القاهرة تتابع إزالات تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي بطره

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الاجهزة التنفيذية ووجهت سيادتها بتوفير سبل الراحة والتعاون مع اصحاب العقارات المتعارضه مع تنفيذ امتداد محور حسب الله الكفرواى وتقديم كافة التسهيلات في عمليه خروج المنقولات قبل تنفيذ الازالة .

وتنفيذا لذلك قامت اليوم المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره باخلاء العقارات المتعارضه مع امتداد محور حسب الله الكفراوي بمنطقة طره بكورنيش النيل ورفع عدد (3) عدادات كهرباء وعمل ازالة جزئية عبارة عن فتحات بالاسقف والحوائط لحين اتمام الازاله وذلك التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى .

واكدت بان الاخلاء والازالة الجزئية تمت بدون اى معوقات او اعتراض من اصحاب الشأن وانه جاري العمل على قدم وساق لحين الانتهاء من ازالة كافه التعارضات التى تعوق المشروعشارك بالاعمال السادة مديرى المتابعة الميدانية والاشغالات ومشرفى المربعات .

وياتي هذا في اطار تعليمات القياده السياسيه وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالاستمرار بعمليات ازالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة إلانتهاء منها ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات فخامه السيد رئيس الجمهورية .