وكيل صحة قنا يناقش تفعيل دور فريق الترصد بالمستشفيات

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي ومديري الإدارات المعنية بالمديرية.

وإستهل الدكتور محمد الإجتماع بتقديم الشكر لمديري المستشفيات والفرق التابعة لهم علي جهدهم المتواصل في التخفيف عن المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وناقش الدكتور محمد العديد من الأمور التنظيمية بالمستشفيات ومن أهمها تفعيل دور فريق الترصد بالمستشفيات، والوقوف علي التحديثات الوزارية نحو الأمراض المعدية وطرق التصدي لها، والتدقيق الصحيح في تشخيص الأمراض المعدية التي ترد للمستشفيات.، والإستعداد لأمراض الشتاء بالمستشفيات والتي قد تزداد خلال تلك الفترة، فضلاً عن تفعيل دور منسق التدريب بكل مستشفي ومتابعته لخطة إدارة التدريب بالمديرية.

وتناول الاجتماع التعاون مع مديري مدارس التمريض بالمستشفيات لتطوير العملية التعليمية بتلك المستشفيات، وتشكيل لجنة بكل مستشفي لتفعيل دور السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين بتلك اللجنة على مهام عملهم، وفحص كافة الطفايات والبدء في صيانتها بالمنشئات الصحية، وإستقبال حالات الحروق بالإستقبال بالمستشفيات وعمل الإسعافات الأولية للحالة المصابة حتي التنسيق لنقلها إلي مستشفي تشمل الرعاية اللازمة لها.

وحرص الاجتماع على تناول متابعة تنسيق الطوارئ بين المستشفيات على مدار الساعة مع المتابعة الدورية للبيانات اليومية للمستشفيات، و إستقبال العناية المركزة بالمستشفيات لجميع حالات الباطنة التي تحتاج إلي عناية وفقاً للحالة الصحية للمريض .

وأكد بدران علي ضرورة، بذل أقصي جهد للتخفيف عن المرضي ودعم سلامتهم تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.