يبحث العديد من المواطنين عن أسباب أزمة أسعار بعض السلع الأساسية، حيث يعد السكر أهم تلك السلع والتي تغيرت أسعاره وارتفعت بشكل كبير بالسوق المصرية، حيث يتراوح سعره ما بين 45 إلى 50 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.

وتعد أزمة أسعار السكر تهم جميع فئات الشعب المصري وارتفاع اسعاره يؤثر بشكل كبير على المستهلكين والمحلات، حتى وصل الأمر لشكاوى من بعض التجار وتأثرهم بتلك الأسعار.

شكاوى تجار الجملة من أسعار السكر

ومن خلال الجولات التي تقوم بها "بوابة الوفد" لرصد أسعار السلع في الأسواق والعمل على معرفة أسبابها ذكر أحد تجار الجملة بمنطقة روض الفرج أنه قد وصل سعر كيلو السكر في أرض مصانع التعبئة إلى أكثر من 47 جنيهًا بخلاف تكلفة النقل وهامش ربحه قبل وضع هامش الربح الخاص بمحلات التجزئة، وهذه أحد أسباب عدم توافره ببعض المحلات التي ترى أن السعر مبالغ فيه.

كما تحدث ايضًا أن السكر غير المعبأ في الجملة يتعدى 35000 للطن بخلاف تكلفة نقله وتعبئته وأن اللوم دائمًا يقع على تجار التوزيع المتضررين من ارتفاعه مثل المستهلك بسبب ركود السوق وتأكل رأس المال.