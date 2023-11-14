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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كسر الزجاج ولاذ بالفرار.. الداخلية تكشف ملابسات بلاغ مهندس اتصالات بكرداسة

سرقة سيارة
سرقة سيارة

كشف ملابسات ما تم نشره من خلال أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليق تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتكسير الزجاج الخلفى لسيارته وسرقة حقيبة من داخلها تحتوى على مبلغ مالى وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بمحافظة الجيزة.


وتبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مهندس إتصالات - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من سيارته على النحو المشار إليه ، وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، تاجر أقمشة "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وذلك بإستخدام سيارة "ملك وقيادة أحدهما ومنتهية التراخيص".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة المُستخدمة فى الواقعة وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه - فرد محلى وطلقتين لذات العيار)، واعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق كسر الزجاج الخلفى للسيارة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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