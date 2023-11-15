تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس و بني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 اكتوبر 2017 وحتي 30 نوفمبر 2017 نظراً لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات الا بعد عام دراسي كامل .

وأشار محافظ الدقهلية، أن النزول بالسن المقرر في الإدارات سالفة الذكر تمت الموافقة عليه لوجود اماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة وتحقيق رغبة أولياء الأمور .

جاء ذلك بناءاً علي ما عرضته الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه علي محافظ الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في اطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع اهمية تحقيق مطالب المواطنين اولياء الامور حرصا علي مصلحة ابنائهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .