الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تباطؤ التضخم بالاقتصادات الكبرى

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-11-2023، مع ابتهاج المستثمرين بسبب تباطؤ التضخم في اقتصادات كبرى مما عزز الرهانات على إنهاء البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية.

وبعد يوم من تقرير التضخم الأميركي المعتدل الذي دعم وجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أيضا بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا بالمئة. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ حوالي شهر.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات بتقدمها واحدا بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وقفز سهم إكسبريان 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة بيانات ائتمانية في العالم عن أرباح نصف سنوية أعلى، في حين هوى سهم شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية ألكون 7.2 بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل مبيعات في الربع الثالث أقل من المتوقع وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، مدعومة بعمليات شرائية قادها المؤسسات المحلية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 15.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.632.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 24138نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 3.4 مليار جنيه.