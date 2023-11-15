البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، مدعومة بعمليات شرائية قادها المؤسسات المحلية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 15.1مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.632.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 24138نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى4819 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 3.4 مليار جنيه.