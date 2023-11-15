رئيس وزراء كندا يطالب إسرائيل بالتوقف عن قتل الأطفال

طالب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إسرائيل بالتوقف الفوري عن قتل الأطفال والنساء والرضع في غزة وذلك على خلفية أقتحام قوات الأحتلال الأسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي حيث يتواجد الألاف من ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ظهر الأربعاء .

وقال رئيس وزراء كندا في خطاب القاه في مقاطعة بريتش كولومبيا : قتل الأطفال والنساء والرضع يجب ان يتوقف فورا . نشاهد جميعا والعالم كله يشاهد على شاشات التليفزيون وعبر وسائل التواصل الأجتماعي شاهدات من الناجين من القصف و شاهدات الأطفال من قتل أبائهم و الأطباء العاملين في المستشفيات لكن العالم كله يتابع في صمت ما يحدث وكل هذا يجب ان يتوقف .

وأنتقد جاستن ترودو رد الفعل الغاضب لرئيس الوزراء الأسرائيلي بنامين نتانياهو الذي القى بالائمة على تعرض المدنيين الفلسطنيين للخطر و القصف على حركة حماس مؤكدا ان حماس هي من تضع المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني امام الخطر و تضعهم امام فوهات البنادق الأسرائيلية .

واكد ترودو مجددا على ما قالته أسرائيل و الدول الغربية ان حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية لحماية مقاتليها مشددا ان عودة المخطوفين الأسرائيلين والاجانب فورا و دون اي شروط مسبقة هو امر لا خلاف عليه .

وقال جاستن ترودو والذي كان يتحدث قبل اقتحام القوات الأسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي : نشاهد المعاناة الكبيرة والاأنسانية للمتواجدين في قطاع غزة وخاصة المتواجدين داخل مجمع الشفاء . على اسرائيل ضرورة ضبط النفس .

ونعى رئيس الوزراء الكندي الكندية الأسرائيلية فيفيان سيلفر الناشطة في مجال حقوق الأنسان والتي تأكدت وفاتها مساء الثلاثاء ضمن القتلي في احداث 7 أكتوبر في قطاع غزة وكانت ضمن المحتجزين لدى حركة حماس .