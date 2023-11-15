حقيبة بها مشغولات ذهبية ومتعلقات ثمينة ..سرقة الفنانة جوري بكر بمطار القاهرة

جوري بكر .. تعرضت الفنانة شيماء بكر الشهيرة بـ جوري بكر أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة والمعروفة باسم وداد لسرقة حقيبة بها متعلقات ثمينة ومشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود في مطار القاهرة.

حقيبة بها مشغولات ذهبية ومتعلقات ثمينة ..سرقة الفنانة جوري بكر في مطار القاهرة

وتحقق نيابة النزهة في واقعة سرقة حقيبة الفنانة جوري بكر وذلك عقب عودتها من شرم الشيخ رفقة أسرتها.

التحقيق في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها بطريق شبرا بنها الحر

كما تباشر جهات التحقيق ببنها ، التحقيقات حول واقعة مصرع طفلة ،وأصابة والديها، إثر حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر، بمحافظة القليوبية.

على الفور. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية،تم نقل التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها ،والاستعلام عن حالة المصابين،والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.