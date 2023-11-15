وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الجلدية والجذام

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة بمستشفى الجلدية و الجذام بالمنصورة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

ورافق وكيل الوزارة بزيارة مستشفى الجلدية و الجذام الدكتورة لبيبة الجنيدى مدير المستشفى، حيث تفقد الأقسام التخصصية، وقاعة التدريب والصيدلية والمخازن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

وأكد وكيل وزارة الصحة، إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية،كما حرص على الإستماع إلى المرضي ومستوى على رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية.