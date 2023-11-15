"التحليل الاستراتيجى" ندوة بحقوق جنوب الوادى

عقد مركز التخطيط الاستراتيجي بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل بعنوان ( التحليل البيئي للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادى ٢٠٢٣/٢٠٢٨ ورؤي الطلاب المستقبلية لتطوير الأداء الجامعي )، والتى عقدت بكلية الحقوق بقنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسين محمد عبدالباسط، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق.

وأكد الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق، أن التخطيط الاستراتيجي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بات من الضروريات التي تقود مؤسسات التعليم العالي إلى التعامل العلمي والمنهجي مع نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها.

وحث عميد كلية الحقوق، الطلاب على المشاركة الفاعلة بآرائهم للتمكن من إجراء التحليل البيئى بصورة واقعية.

وأكد الدكتور عمرو عبدالقادر، عضو المركز ووكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، ان الخطة الاستراتيجية لجامعة جنوب الوادى تركز على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.

وأشار إلى أن لكل كلية من كليات الجامعة خطة استراتيجية متوافقة مع خطة الجامعة ومرتبطة بها، وتقوم جامعة جنوب الوادى وكلياتها بتنفيذ الخطط الاستراتيجية في وجود آليات واضحة للمتابعة ووفق جداول زمنية محددة، معربا عن تطلعه فى استمرار عملية التطوير وتوظيف التكنولوجيا في المتابعة الإلكترونية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.

وقام عضو فريق مركز التخطيط الاستراتيجى بالجامعة ، أحمد حميلى ، المدرس المساعد بكلية التجارة ، بأخذ آراء الطلاب حول نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اللازمة لإجراء التحليل البيئى.

الجدير بالذكر ان كلية الحقوق شاركت فى الاستبيان بعدد 100 طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية. نظم الورشة أحمد صلاح ، مدير رعاية الشباب بالكلية ، أبو بكر عبد العزيز نوح ، برعاية الشباب بالكلية.