تفاصيل الشروع في قتل رجل أعمال وسرقة عقود أراضي بـ5 ملايين جنيه في دمياط

أتقي شر من أحسنت إليه

إن الإحسان ليس في كل الأوقات يقابل بالإساءة ولكن ينطبق هذا القول على سيدة حالها حال اللئام وليس الكرام حيث قامت بمحاولة قتل رجل اعمال بطريق كفر سعد ودمياط الجديده بعدما أقرضها المجني علية الأموال. وسرقت عقود اراضي ب 5 مليون جنيةً في دمياط والتقت بوابة الوفد مع الضحية للتعرف على أسرار وتفاصيل الشروع في قتلة وسرقت امول المجني علية .

يقول ياسر محمد حسن عبدالرازق رجل اعمال يقيم بمدينة مبارك حوض البوصة القبلية بمدينة المنصورة قسم أول التابعة لمحافظة الدقهلية

يوجد عصابة تريد انها حياتي حيث توجهت وانا في طريقي من كفر سعد الي دمياط الجديدة لمكتب المحامي الخاص بي حيث فجات بسيارة مجهولة الهوية بلا ارقام معدنية تطاردني وتم اطلاق أعيرة نارية في الهواء وتم سرقة مبلغ مالي واوراق قطعة ارض وهمية قاموا ببيعها لي وفروا هاربين حيث تم تحرر محضر بالوقيعة، وقدم بها أيضا بلاغًا للنائب العام يطلب فيه القبض على تلك السيدة وتقديمها للمحاكمة بعد كل ما تسببت فيه من أضرار مادية وأدبية بالغة له.

الداخلية تواصل جهودها لضبط نصابة شرعت في قتل واستغلت حسابات إلكترونية للرجل اعمال للنصب عليه وابتزازه



يروي المجني علية تفاصيل ما حدث له قائلًا بدأت القصة بعد فقداني هاتفي محمول بفترة، لأجد نفسي فجأة أتعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال واستغلال الحسابات الخاصة بي والموجودة على هاتفي المحمول والذي لا أعلم إن كان ضاع ولا إتسرق. حيث

قمت بتحرير محاضر بذلك حملت أرقام ٧٧٨٥ لسنة ۲۰۲۱ إدارى شبين القناطر وكذلك المحضر ٦٢٩٩ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز سمنود، ورقم ۱۹۱۸۸ لسنة ۲۰۲۰ إدارى شبين القناطر والمحضر رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم ۷۹۱ لسنة ۲۰۲۲ نيابة إدارية دمياط الجديدة. وأضاف ياسر تم استغلال حساباتى كلها الموجودة على الهاتف بما فيها بيانات تخص شركتي بأسماء العملاء وتم توزيع الحسابات والأرقام على بعض الأشخاص المجهولين، لأكتشف استخدامها في تدمير شركتى والنصب على العملاء، مما تسبب في تشويه سمعتى وإصابتي بأضرار جسيمة وتسببوا في إيقاف نشاطات الشركة الخاصة بى داخل دولة السعوديةً وخاصة في القاهرة

حيث استغاث بأجهزة الامن بوزارة الداخلية لحمايته من احدى السيدات التى قامت بالنصب عليه وتحاول ابتزازه.

و تواصل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني علية ، لتضرره من سيدة قامت بالاستيلاء علي حساباته الإلكترونية واستغلالها في تدمير شركته وابتزازه والنصب علي العملاء ، وانا أثق في اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية وجهات التحقيق القضائية التي ستعيد لي حقي وتنصفني فيها أتعرض له من ابتزاز من قبل مجرمين خارجين عن القانون.

بلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات ضد المتهمةً



تقدم المجني علية ببلاغات للإدارة بتضرره من إحدى السيدات التى قامت بالنصب عليه ومحاولة ابتزازه.

وأوضح في بلاغاته أنه تعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال وإستغلال الحسابات الخاصة به على موبايله المسروق، والذي يحمل إسم (Yaser [email protected])، والحساب الذي يحمل إسم (vipvcpmobil123987 @ icloud.com)، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام المحضر رقم 99 لسنة 2022 جنح إقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم 791 لسنة 2023 نيابة إدارية دمياط الجديدة. وأضاف في بلاغاته أنه تم إستغلال حساباته المذكورة، وتم توزيع الحسابات والأرقام على فئة ضالة تستخدمها في أعمال لتدمير شركته والنصب على العملاء، مما تسبب في تشويه سمعته وإصابته بأضرار جسيمة، وتسببوا في إيقاف نشاطات الشركة الخاصة به داخل دولة السعودية والقاهرة . والتمس ياسر الأجهزة الأمنية لرفع هذا الضرر، وتحويل مستخدمى الحسابات للمحكمة الجنائية وليكونوا عبرة للآخرين. بعد ما

تعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال وإستغلال الحسابات الخاصة بي على موبايلى المسروق فأستغيث لرفع هذا الضرر على وتحويل مستخدمى الحسابات للمحكمة الجنائية وليكونوا عبرة للآخرين ، ومن المستفيد من ذلك . واختتم حديثة قائلا ان مؤسسة الوفد تعمل

بين الملايين من ابناء مصر دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وتناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين والرد على شكاواهم.

النصب وبيع الوهم على المواطنين بزعم بيع أراضي املاك الدولة والسر في هاتف المحمول بالقليوبية والدقهليةً ودمياط

يقول المجني علية جمعية هناء سعيد كيان وهمى يبيع الفدان بـ112 ألف جنيه دون سند قانو ني بالفعل هي طرق جديدة للنصب على عشرات المواطنين لتحقيق مكاسب سريعة، ظهرت خلالها سيدة ، لتلعب دور المرأة النصابة التى نصبت شباكها بألاعيب قذرة، لتستهدف الطبقة المتوسطة والطبقة الاكثر غنى . حيث استخدمت طرق جديدة في النصب العقاري لا تقتصر فقط على الوسطاء بل هناك شركات يتم تأسيسها صوريًا فقط بغرض النصب على العملاء بطرق عديدة مبتكرة متطورة تواكب تطورات الزمن وبأحدث وسائل التكنولوجيا وكأنهم متمرسين منذ عقود على تلك التكنولوجيا، خبراء فى مجالهم، اذكياء فى تنفيذ معطيات عملهم، يتمتعون بالدهاء فى جلب فريستهم… انهم نصابين عصر الذكاء الاصطناعى واليوم مع واقعة نصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واضاف المجني علية و الذي تخطى عامه الخمسين من العمر حيث يقول، قامت احدى السيدات بالنصب عليه بمساعدة زوج ابنتها فنى اتصالات له العديد من المواهب ولكنها ليست لعمل الخير بل للنصب على ضحاياه بطرق حديثة بدأت الحكاية كما رواها المجني عليةً . عندما حضرت له احدى السيدات الى مقر عمله بدولة السعودية بغرض المساعدة وبالفعل ساعدتها ماديا في البداية وبعد فترة حضرت مرة أخرى لكى تبيع لى قطعة أرض بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة بمبلغ 5 مليون جنية وذلك لمرورها بأزمة كبيرة وبالفعل قمت بالشراء وفى أحد الأيام حضرت هذه السيدة بصحبة زوج ابنتها فنى الاتصالات واستولوا على أحد هواتفى.

خربو بيتي بسرقة هاتفي واستخدموا عملائي بالنصب عليهم

وتوالت الاحداث بعد سرقة هواتفى، حيث اكتشفت انهم قاموا بتفريغ كل البيانات من على الهاتف وحصلوا على كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة ومن بينهم شخصيات كبيرة، وهو ما كان له بالغ الأثر فى توقف نشاطى داخل الشركة وتشريد العمال بالشركة بعد أن نجحت فى النصب على أغلب العملاء .. مستخدمة اسم شركتى.ومن هنا بدأت أشعر اننى امام عملية نصب دولية فقررت البحث عن أصل الأرض التى اشتريتها منها لأكتشف أنها مملوكة للدولة وان هذه السيدة تبيعها بعقود وضع يد، وعندما طالبتها برد الأموال رفضت وبدأت تظهر الوجه الآخر للنصابين، واضطررت للجوء الى القانون والقضاء رفعت عدة دعاوى مدنية وجنائية ضدها حتى حصلت على ٤ أحكام بالحبس ضدها وثلاثة أحكام مدنية بمجموع المبالغ التى حصلت عليها منى. حيث لهفت أموالي. وهاربة من اكثر من 12 حكم جنائي وهم .



وقمت بتحرير محاضر بذلك حملت أرقام 7785 لسنة 2021 إدارى شبين القناطر وكذلك المحضر 6299 لسنة 2021 إدارى مركز سمنود، ورقم 19188 لسنة 2020 إدارى شبين القناطر والمحضر رقم 99 لسنة 2022 جنح اقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم 791 لسنة 2022 نيابة إدارية دمياط الجديدة و القضية رقم 7440لسنة 2020 جنح شبين القناطر حبس 3سنوات وكفالة 5000 جنية والقضية 7439لسنة 2020جنح شبين القناطر حبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه والقضية رقم 20394 جنح شبين القناطر حبس سنتين وكفالة 2000جنية والقضية رقم 28880لسنة 2020جنح شبين القناطر حبس سنتين وكفالة 1000جنيةً والقضية رقم 1983لسنة 2021 جنح شمال بنها حبس 3سنوات والزام المتهمة برد المبالغ المستحقة عليها والقضية رقم 1524 لسنة 2021 جنح شمال بنها حبس 3سنوات ورد المبالغ المستحقة حيث دمروا حياتي وتسببوا في إغلاق شركتي ونصبوا على كل أصدقائي بعد أن حصلوا على بياناتهم من خلال هاتفي المسروق. كما تعرضت لأكبر عملية نصب الكترونى فى التاريخ .

من قبل إحدى السيدات وتدعي هناء سعيد السد حسن علي مقيمة بناحية شبين القناطر بجور محطة مياة الشرب.. عمارة سامح الوكيل الدور الثالث حيث حضرت النصابة وهي من القيادات النسائية النشطة بجماعة الإخوان الإرهابية



بغرض المساعدة أثناء عملى فى الخارج، بدولة السعودية باعتبارى من الشخصيات العامة هناك وبالفعل ساعدتها ماديا في البداية وبعد فترة حضرت مرة أخرى لكى تبيع لى قطعة أرض بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة بمبلغ 6 مليون جنية ، بعد مرورها وفقا لقولها بأزمة كبيرة وبالفعل تم الشراء وفى أحد الأيام حضرت هذه السيدة بصحبة زوج ابنتها فنى الاتصالات واستولوا على أحد هواتفى خلسة

ومن هنا بدأت المشكلة حيث اكتشفت انهم قاموا بتفريغ كل البيانات من على الهاتف وحصلوا على كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة ومن بينهم شخصيات كبيرة.



وهنا بدأت أشعر اننى امام عملية نصب فقررت البحث عن أصل الأرض التى اشتريتها منها لأكتشف أنها مملوكة للدولة وان هذه السيدة تبيعها بعقود وضع يد وعندما طالبتها برد الأموال رفضت وبدأت تظهر الوجه الآخر للنصابين.و اضطررت للجوء الى القانون والقضاء رفعت عدة دعاوى مدنية وجنائية ضدها حتى حصلت على ٤ أحكام بالحبس ضدها وثلاثة أحكام مدنية بمجموع المبالغ التى حصلت عليها منى واطالب الآن بتنفيذ هذه الأحكام لاسيما وان هذه السيدة مازالت تمارس عمليات النصب على نطاق واسع مع ضحايا آخرين داخل وخارج البلاد.

وقف الشركات المصرية بالسعودية وتسريح مئات العمال المصريين بها

تسببت هذه النصابة فى توقف شركتى بدولة السعودية حتي شركتي بالقاهرة نتيجة الحصول إلكترونيا من تليفونى على كل أرقام العملاء بالشركة وهو ما كان له بالغ الأثر فى توقف نشاطى داخل الشركة وتشريد العمال بالشركة بعد أن نجحت فى النصب على أغلب العملاء .. مستخدمة اسم شركتى.

السفارة السعودية تفحص قضايا النصب

عبر رجل الأعمال ياسر عبد الرازق عن شكره وتقديره الي المملكة في السعودية ، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين وجميع منسوبي السفارة المصرية ودورها الكبير الذي تقوم به لحماية المواطن المصري بدولة السعودية . وأكد أن السفارة ووزارة الداخلية المصرية باشرتا عمليات التحقيق في عملية نصب واحتيال مالي التي تعرض لها من قبل النصابة. وأضاف عبد الرازق : إن دائرة الحماية القانونية بالسفارة السعودية تواصل عملها للوصول إلى المحتالة.



وقد وكل عبد الرازق محاميه المستشار القانوني ياسر العبد بدعوة إلى شرطة شبين القناطر وتم إحالة القضايا إلى النيابة العامة إلى الاستيفاء لإجراء التحريات اللازمة حول واقعة النصب والاحتيال.وبالفعل تم صدور عدة احكام سالفة الذكر ضد المتهمة التابعة لجماعة الاخوان الاهابية



التحقيق في البلاغات المقدمة ضد النصابة

بدأت الأجهزة الرقابية والأمنية بوزارة الداخلية التحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين والمحامين ضد هناء سعيد السيد حسن علي احد الكوادر النسائية الاخوانية الارهابية بخصوص ما ورد فيها من استيلائها علي أراضٍ مملوكة للدولة والتربح منها.



كما تضمنت البلاغات معلومات متعلقة بسفر المتهمة كل عشرة ايام دولة السعودية ومثلهم قطر وتركيا ثم العودة الي مصر كانا مطار القاهرة ملكا لها وبلا رقيب عليها

عقوبة النصب

قال المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا للحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بمحافظة دمياط ، محامي الضحية ، على الرغم من انتشار ظاهرة النصب في الفترة الأخيرة وتأثيرها السلبي على الطبقة المتوسطة، إلا أن قانون العقوبات حدد عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة. ويعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.



حيث أن التحريات اثبتت أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال وابتزاز، وهي ترقى لدرجة الجناية.

وتابع محامي الضحية أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث. وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين اخرين ، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.وأكمل المحامي أن عقوبة النصب والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل الي 15 عاما مع غرامة وتعويض ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه، أوالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.وناشد العبد وزير الداخلية بضبط المتهمة وتنفيذ كافة الاحكام عليها خاصة انها من اخطر القيادات النسائية الاخوانية داخل مصر وخارجها بالاضافة الي فحص اوراق سفرها من مطار القاهرة الدولي



محامي الضحية: المتهمة تنتظرها عقوبات تصل للسجن 15 عاما وغرامة



قال المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا للحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بمحافظة دمياط ، محامي الضحية ، أن التحريات اثبتت أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال وابتزاز واخيرا شروع في قتل ، وهي ترقى لدرجة الجناية.



وتابع محامي الضحية أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث. وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين اخرين ، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.وأكمل المحامي أن عقوبة النصب والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل الي 15 عاما مع غرامة وتعويض

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