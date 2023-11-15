جريمة “قرنين الفول” .. المؤبد عقاب المتهم بقتل جاره في بنها

عاقبت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية ، بالسجن المؤبد للمتهم بسبب قطف نجله "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها.

جريمة “قرنين الفول” .. المؤبد عقاب المتهم بقتل جارة في بنها

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد ع ع"، 40 سنة، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوي، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض تالي الوصف، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المهتم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه وعلى إثر خلاف سابق فيما بين المتهم والمجنى عليه لمسابقة قيام نجله المجنى عليه بقطف قرنين فول من مزرعة المتهم الملاصقة لمزرعة المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب بأن وجه اليه عدة ضربات بأنحاء متعددة من جسده بسلاح أبيض "سكين" حوزته فأحدث به إصابات جسيمة أودت بحياته، وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجنى عليه