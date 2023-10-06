السجن والفقاعة وأنابيب صرف صحي.. أغرب الفنادق حول العالم

تعد الفنادق أحد أهم العناصر للأشخاص الذين يحبون المغامرات والسفر والترحال والتنقل من بلد إلى بلد فهي الملاذ الآمن لهم خلال تنقلاتهم فيبيتون فيها ويقيمون بشكل مؤقت أثناء رحلاتهم لذلك تقدم الفنادق كافة وسائل الراحة وأحدث الطراز المعماري، ومع ذلك هناك فنادق غريبة لن تخطر على بال الكثير.



ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أغرب عشرة فنادق حول العالم:

فنادق أنابيب الصرف الصحي



يقع فندق "داس بارك" والمعروف باسم فندق أنابيب الصرف الصحي قريبًا من نهر الدانوب في النمسا، ويحتوي الأنبوب الواحد في الفندق على سرير يتسع لشخصين، لكن يجب على الزوار أن يُغادروا المكان حتى يتمكنوا من استخدام الحمامات.



فنادق أكواخ الإسكيمو



فندق "غولدين كراون ليفين إيغلوت" في فنلندا على مسافة قريبة من منتجع ليفي للتزلج، والذي يُعد الأكبر في العالم، وصُنعت أكواخ الفندق الـ 18 من الزجاج المقاوم للتجمّد، ويُمكن أن يتسع الكوخ الواحد منها لأربعة أشخاص.

فندق الفقاعة

فندق "أتراب ريف"، يقع وسط غابة على بعد 10 أميال من شمال مرسيليا، في فرنسا وصُنعت غرفه الخمس من البلاستيك الشفاف وعلى شكل فقاعات كبيرة، الأمر الذي يُمكن المقيمين من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وتتسع الغرفة الواحدة لشخصين ويمكن تغطيتها لمنح الضيوف الخصوصية، بينما يبقى السقف مكشوفًا ليتمكن الزائر من مشاهدة النجوم ليلًا.

فندق أدرير أميلال الرملي

يقع فندق أدرير أميلال الرملي في مصر بصحراء سيوة ويُعد هذا الفندق من بين أغرب الفنادق حول العالم، ويخلو المكان الذي يتألف من 40 غرفة من الكهرباء، وتُستخدم فيه الشموع للإنارة ليلًا ويُمنع استخدام الهواتف المحمولة داخله.

فندق السجن

يُعد تاريخ الفندق الواقع في جزيرة لانغهولمن في العاصمة السويدية ستوكهولم، ويحمل اسمها، أكثر ما يميز المكان، وتم افتتاح الفندق عام 1989 وأُقيم في مبنى سجن قديم في الجزيرة كان قد تم إغلاقه عام 1975، واستحدثت غرف الفندق على شكل زنزانات.



فندق الزرافات

يقع فندق "جيراف مانور" في العاصمة الكينية نيروبي، ويتميز المكان باحتوائه على قطيع نادر من زرافات روتشيلد المهددة بالانقراض، والتي تُعد مصدر الجذب الأول للزوار، وتتعامل الزرافات بدورها مع الضيوف بطمأنينة، وتمد رؤوسها من الشرفات والأبواب بحثًا عن الطعام.



فنادق الكبسولة



تعتبر فنادق الكبسولة إحدى أشهر أنواع أماكن الإقامة في اليابان، وتتواجد عادة حول محطات القطارات الرئيسية في المدن الكبرى، وتتميز الكبسولات بحجمها الصغير وتكلفتها المنخفضة، وتقدن هذه الأماكن خدمات فندقية متنوعة مثل المطاعم والحمامات، إضافة إلى الساونا وخدمات التدليك والترفيه.



فندق الرافعة



فندق "فارالدا كرين" يقع على ارتفاع 50 مترًا في ميناء أمستردام في هولندا؛ وهو عبارة عن رافعة بحرية قديمة كانت حتى عام 1996 تُستخدم في تفريغ السفن، وتحوّلت الرافعة إلى فندق فخم يتكون من 3 أجنحة فاخرة مطلة على البحر.



منتجع مانتا

يُعتبر منتجع مانتا الذي يقع في جزيرة بيمبا بزنجبار، ويتكون من 3 طوابق، أيضًا أحد أغرب الفنادق حول العالم، وما يميّز المكان، أن الطابق السفلي ليس سوى غرفة على عمق 4 أمتار تحت سطح البحر، وتحتوي على نوافذ زجاجية من الاتجاهات كافة، كما يتيح التصميم للزوار مشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية.

فندق الكبسولات المعلقة

يتكوّن فندق "سكاي لودج أدفينتشر سيوتس" من كبسولات شفافة معلقة على ارتفاع 400 متر، وفق "سي إن إن"، وتقع الكبسولات على حافة الجبل المقدس في البيرو، ويتم الوصول إليها عبر تسلّق الجبال في مغامرة محفوفة بالمخاطر.

