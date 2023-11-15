مفتي الجمهورية يدين اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء بقطاع غزة

أدان مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بقطاع غزة والهجمات الغاشمة والهمجية المتكررة ضد المستشفيات والمدارس ودُور العبادة والأطفال والنساء والمدنيين بقطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والأطفال والرضع والنساء.



وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

جرائم حرب مكتملة الأركان".

واستنكر مفتي الجمهورية ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.



ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.

الْتقى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في مقر دار الإفتاء المصرية.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء المصرية تحمل مسئولية كبيرة في هذه الظروف الصعبة تتمثل في نشر صحيح الدين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، منوهًا بأنَّ دار الإفتاء أنتجت منظومة غيَّرت العمل إلى طبيعة مؤسسية.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة، وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.



وأكَّد علام أنه دائمًا يدعو إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حتى يظهر الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف، لذا تدعو الدار إلى المشاركة الفعَّالة. وأشار إلى أنَّ دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن علماء المسلمين هم ضمير الأمة وقد تصدروا في مواقف كثيرة.



